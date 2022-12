CAMCOM di Cuneo | Concorso per 2 Assistenti Informatici

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 4 dicembre 2022) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Assistente Servizi Tecnico, é previsto inquadramento in categoria C. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di due dipendenti di categoria C, profilo professionale, assistente servizi tecnicoa tempo indeterminato e pieno. Requisiti ed Invio della Domanda Copia integrale dell'avviso é disponibile sul sito istituzionale dell'ente https://www.cn..gov.it/bandiconcorsi Le domande di ammissione devono essere presentate entro il termine perentorio ...