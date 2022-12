Amici 2022 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 4 dicembre

(Di domenica 4 dicembre 2022)– Chi ènel corso della puntata di, domenica 4, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata dila produzione ha scelto di graziare gli allievi che sono ancora presenti nella scuola. Malgrado i provvedimenti che sono stati annunciati nel corso della settimana, alla fine non c’è stata nessuna nuova eliminazione definitiva dal cast. Aaron, Mattia, Tommy Dali e Piccolo G erano i quattro concorrenti che sono stati duramente bacchettati da Rudy Zerbi e Raimondo Todaro per la scarsa attenzione mostrata nei confronti delle pulizie da fare in casetta. Al termine di questa registrazione, però, nessuno di loro ha dovuto abbandonare il talent show e quindi il sogno di poter ...

La cantautrice ha esordito adnel 2011, e che da allora ha collezionato 17 dischi di platino, 12 dischi d'oro, sette album e diverse collaborazioni. Le sue canzoni risuoneranno sotto le stelle ...Una ragazza di 23 anni residente a Sarzana, alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano anche 4 suoi, è rimasta gravemente ferita dopo che ha perso il controllo dell'auto finendo contro il muro all'uscita della galleria la Spezia - Lerici, località Muggiano. L'incidente è avvenuto stamani poco ...I quattro ragazzi erano stati a una festa di compleanno nella zona, e si erano poi messi in viaggio verso Sansepolcro per raggiungere altri amici in discoteca. Secondo quanto scrive oggi il Messaggero ...Non è la prima volta Calenda ha voluto raccontare in prima persona il retroscena di quella immagine in cui si vede il povero marito poco prima di arrivare all’appuntamento, probabilmente con ...