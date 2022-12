Soldi ai collaboratori dei politici | non agli istituti e intanto una scuola su tre è inaccessibile ai disabili

(Di sabato 3 dicembre 2022) Mentre il ministro dell’Istruzione, il leghista Giuseppe Valditara, pensa ad ingrassare lo staff del suo dicastero, laregistra deficit e carenze strutturali. Aumentano gli alunni contà che frequentano le scuole italiane: nell’anno scolastico 2021-2022 sono 316mila (+5% rispetto al precedente anno scolastico). Cresce anche il numero degli insegnanti di sostegno – sono oltre 207mila, quasi 200mila nellastatale e più di 7mila nellanon statale, in crescita di oltre 16mila unità rispetto all’anno scolastico precedente (+8% solo nellastatale) – ma ben il 14% viene nominato in ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico e il 32% non ha una formazione specifica. Inoltre solo il 33% delle scuole sono accessibilialunni con ...

LA NOTIZIA

A tutti coloro che utilizzano questa modalità per coordinare i, garantisco che ci ... Innanzitutto, capisci subito chi lavora mettendoci passione e chi invece solo per dovere o per. ...Sul fronte William e Kate, emergono commenti fatti dai loro, che si sono affrettati a definire Harry e Meghan 'i nuovi Kardashian' , interessati solo a fare a compiacere Netflix, ... una scuola su tre inaccessibile ma danno soldi ai loro collaboratori una scuola su tre inaccessibile ai disabili ma danno soldi ai collaboratori dei politici, non agli istituti Mentre il ministro dell’Istruzione, il leghista Giuseppe Valditara, pensa ad ingrassare lo s ...Niente è eterno, ma tra le cose eterne c’è sempre stata la famiglia Agnelli per la Juve”. L’etica non è un valore assoluto”. Durante “Che c’è di nuovo“, programma in onda su Rai 2 condotto da Ilaria D ...