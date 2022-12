Monreale | acquistato a costo zero un pianoforte a coda per le serate musicali

(Di sabato 3 dicembre 2022)– Già da alcune settimane fa bella mostra di sé unall’interno di villa Savoia. Lo strumento musicale, uno Yamaha, è costato € 20.096,72, iva esclusa, ma si può dire che si tratta di un acquisto aper il comune. Lo strumento musicale è stato infatti comprato dall’amministrazione comunale con gli introiti dell’imposta di soggiorno pagata dai turisti alle strutture ricettive e da queste riversata al comune. Servirà, spiega l’amministrazione, per effettuareper allietare i numerosi turisti presenti sul territorio. Già nei prossimi giorni verrà utilizzato in occasione delle manifestazioni organizzate in occasione delle festività natalizie. Lunedì 5 dicembre dal giovane pianista Matteo Pierro, martedì dalla pianista ...

