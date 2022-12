Manovra 2023 | La Russa | “Critiche da Confindustria e sindacati | siamo nel giusto”

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ledi? Beh, ricordo che non c’è stata una solachenon ha criticato, e meno male, aggiungo io, perchéstati criticati sia dal capo diche dal capo deie questo vuol dire chenel. Noi nonal servizio di nessuno, se non del popolo italiano e questo vuol dire equilibrio”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La, intervenendo alla Festa Tricolore di Catania. “Ma poi è passato appena un mese e due terzi dei soldi delladovevano andare a contrastare il problema energetico – dice -, quindi è chiaro che altre cose che avremmo voluto cominciare a fare le abbiamo ...

Adnkronos

Eppure, la legge di Bilanciova verso la direzione opposta, con la cancellazione delle multe ... 'L'auspicio è che lanon abbia conseguenze drammatiche sulle abitudini a pagare digitale che ...... e consente già dal'importi significativi senza ricorrere in misura marcata a nuove entrate. Permangono, tuttavia elementi di incertezza sul quadro di finanza pubblica modificato dalla'. Manovra 2023, Bonomi duro su pensioni, flat tax e bancomat (Adnkronos) - "Le critiche di Confindustria Beh, ricordo che non c'è stata una sola manovra che Confindustria non ha criticato, e meno male, aggiungo io, perché siamo stati criticati sia dal capo di ...Manovra di bilancio, Giancarlo Giorgetti prova a difendere l’innalzamento a 60 euro della soglia che consente agli esercenti di rifiutare il pso: Il ristorante le rifiuta il pagamento elettronico per ...