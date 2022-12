L' ultimo uomo sulla Luna

L'Ultimo Uomo

Tanti volti storici di Cerveteri si sono incontrati per porgere unsaluto all', al medico che per tantissimi di loro è stato per una vita e al politico Bruno.... se io so che tu non sei l'dellamia vita Non so dare una risposta ancora oggi'. Il suo compagno attuale ha 13 anni meno di lei. 'Pensavo che mi sarebbe pesato, e invece è l'dei problemi. ... A Natale regala l'Ultimo Uomo I carabinieri di Merano hanno arrestato un uomo, con precedenti specifici di droga, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo - informa l'arma - è stato sottoposto a perquisizione e ...Coccodrillo mangia vivo un bambino di fronte agli occhi del padre, le parole del capo della Lahad Datu Fire and Rescue Agency: "Stiamo cercando i resti" ...