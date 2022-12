L' ombra dei biscotti sul mondiale in Qatar | ecco cosa c' è dietro davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) E così, dopo 48 partite e 13 giorni di calcio al sole del, siamo arrivati al giro di boa di unche sta tenendo fede alle attese solo parzialmente. Giocato a metà della stagione agonistica invernale, ha confermato che alcune big favorite sono rimaste tali ma ha prodotto sorpresissime (ultima ieri che ha visto l'Uruguay fuori) in vista degli ottavi di finale che iniziano oggi. Vanno avanti 16 nazionali, molte già indicate dai bookmakers come possibili finaliste. Sei appartengono all'aristocrazia dei mondiali (Brasile 5 trionfi, Argentina, Francia 2, Spagna e Inghilterra 1) altre rappresentano il "nuovo mondo calcistico" che tanto piace alla Fifa di Infantino. Nazionali storicamente destinate a interpretare il ruolo di squadre materasso: come Usa, Marocco, Senegal, Giappone, Australia, Ghana. Tre big, invece, sono già sull'aereo del ...