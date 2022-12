India | mille coccodrilli in viaggio per duemila chilometri

Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW DELHI, 03 DIC - Un migliaio di coccodrilli indiani stanno per essere trasferiti dal centro di protezione di Chennai, in Tamil Nadu, a duemila chilometri di distanza in uno zoo del Gujarat, di proprietà del milionario