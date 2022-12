Il regista francese sperimentò sempre | al cinema e in amore

Leggi su iodonna

(Di sabato 3 dicembre 2022) «Bisogna vivere piuttosto che durare». E Jean-Luc Godard vivrà da Sagittario ribelle, fino ai suoi 91 anni, per scoperchiare “lo splendore del vero”. Sarà lui a liberare il leone dal cerchio della Metro Goldwyn Mayer per farlo correre nella direzione opposta a quella deltradizionale. Così nasce la Nouvelle vague, risposta contraria a quello che si era visto sul grande schermo fino ad allora. Jean-Luc Godard è nato il 3 dicembre 1930 (foto di Christophe Dyvoire/Sygma via Getty Images). Leggi anche › Addio a Jean-Luc Godard,simbolo della Nouvelle Vague A conferma di questa spinta eversiva, nel Tema Natale del Maestro, brillano Marte in Leone, Urano in Ariete e Mercurio in Sagittario nella dimora del ...