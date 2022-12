L'Eco di Bergamo

Per questo, lascia l'amaro in bocca leggere che oltremedici hanno già lasciato il Corso, con ... frutto dei tagli sistematici degli ultimie dei piani di rientro imposti alle Regioni in ...Da 125la Fondazione Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone (Milano) si prende cura delle persone con disaiblità gravi e gravissime. Sono oltre 1.le persone in queste condizioni assistite ... I 130 anni di Pernici, cereria già nel futuro: «Crescere all'estero» Annuncio vendita Citroen C5 Aircross Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine usata del 2021 a Padova nella sezione Auto usate di Automoto.it ...In Germania si chiama Kaffe und Kuchen la pausa pomeridiana a base di caffè e dolci da forno, e durante il periodo natalizio assume un significato particolare. Perché è il momento dell'anno in cui si ...