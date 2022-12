Federica Moro | chi è il marito Matteo Del Carratore | “Un colpo di fulmine a Natale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 dicembre 2022), è sempre stata considerata una delle più belle tra le reginette di bellezza. Dopo il successo, mille richieste ma l’esigenza di dovere sempre apparire come una tuttologa e sempre perfetta, ha scelto di stare più vicino alla sua famiglia, alla madre, ai fratelli e da 17 anni accanto a suo. Una storia d’amore lunga ma si sono sposati solo da pochi anni fa La carriera ha inizio nel 1982 in seguito alla partecipazione e vittoria di Miss Italia all’età di 17 anni. Il concorso, infatti, le apre le porte per il mondo del cinema. Nel 1983, quindi, prende parte al film con Adriano Celentano Segni particolari: bellissimo. Qui interpreta la ragazza che ruba il cuore del protagonista, arrivando addirittura a sposarlo. L’anno successivo veste i panni di Arianna in College, pellicola dalla quale hanno tratto uno spin off ...