Cure palliative per Pelé | “Non risponde alla chemio”

O Rei, che dallo scorso anno lotta contro un tumore all'intestino, sarebbe stato trasferito nel reparto per ledell'ospedale Albert Einstein perché non risponderebbe alle terapie ...... polmone e fegato e che in quel momento il più grande giocatore della storia del calcio è in, poiché la chemioterapia è stata sospesa. Sempre secondo il bollettino medico, l'ex ...Calcio ora per ora Pele' non risponde piu' alla chemioterapia ed e' stato trasferito nel Pele' non risponde piu' alla chemioterapia ed e' stato trasferito nel reparto delle curve palliative ...Pelè, il campione dei campioni, il numero 10 più grande della storia del calcio, sta giocando la sua partita più difficile: la lotta ...