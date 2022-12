Calendario biathlon oggi | Kontiolahti 2022 | orari 3 dicembre | startlist | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 3 dicembre 2022) Terminato il giorno di riposo, riprendono a, in Finlandia, le gare della Coppa del Mondo di, sabato 3, a partire dalle ore 10.45 è inla sprint 10 km maschile, mentre dalle ore 13.45 si disputerà la sprint 7.5 km femminile. Per l’Italia saranno intra gli uomini Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari e David Zingerle, mentre tra le donne ci saranno Dorothea Wierer, Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Rebecca Passler. Saranno 95 le atlete inal femminile, 101 gli atleti al maschile. Di seguito ilcompleto delle sprint della Coppa del Mondo dicon glie le. Gli ...

CLASSIFICA FINALE Svezia 1:14.59.8 Germania +28.1 Norvegia +31.5 Francia +1:30.0 Svizzera +1:48.5 Repubblica Ceca +3:13.1 Finlandia +3:22.3 Delusione di giornata senza ombra di dubbio la Svezia , che parte malissimo in prima frazione con Femling e non riesce a fare meglio in quelle ... Nuova stagione, nuove prospettive. Lisa Vittozzi rialza subito la testa nell'individuale di apertura d ... Per la quarta volta nella storia la Coppa del Mondo di Biathlon alzerà il sipario a Kontiolahti, località finnica che ha ospitato innumerevoli tappe di Coppa del Mondo e 2 edizioni dei Mondiali di ...