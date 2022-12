Taglio agli sconti | il diesel supera subito i due euro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Arriva l'effetto accise sui carburanti. Da ieri è infatti operativo ildello sconto fiscale su benzina,e Gpl che era in vigore dal 22 marzo. Gli operatori hanno adeguato di conseguenza i prezzi consigliati dei tre carburanti che sono pertanto saliti di 12 cent/litro per benzina ee di 2 cent/litro nel caso del Gpl, per tenere conto delle nuove aliquote comprensive di Iva. E in molti distributori il prezzo del gasolio è tornato così are la soglia dei due, ma non solo i carburanti ad essere aumentati. L'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat resi noti sull'inflazione provvisoria di novembre per stilare le classifiche dei rialzi annui e mensili dei prodotti alimentari e la top 30 annua dei prodotti non alimentari. Per la top 30 annua dei ...