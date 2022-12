(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà unricco di colori, luci e sorprese, quello che l’delleAps e il comitato festa della Chiesa SS.hanno organizzato. Diverse le novità che ci accompagneranno dall’ 8 dicembre al 6 gennaio. Il programma prevede diversi appuntamenti: tutti i venerdì e sabato, dalle 17.30 alle 19.00, e la domenica dalle 11.30 alle 12.30 e 17.30 – 19.30, sarà possibile ammirare particolari illuminazioni e casette natalizie con degustazioni ed esposizioni. I più piccini, invece, avranno la possibilità di scattare una foto ricordo nella casetta di Babbo. Gli appuntamenti non finiscono qui: a partire dal 15 dicembre, ogni giovedì, alle 19, presso la sala parrocchiale della Chiesa “SS.” ci sarà la tombolata musicale. Il 26 ...

anteprima24.it

...- Consegna delle letterine a Babbo Natale e musica live e Concerto di Natale a cura dell'...di Cocolicchio - Concerto "Bambino d'amore" , lettura di testi in italiano e inglese: al ...... l'dedicata alla formazione del management e del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, in collaborazione con ASL Roma 3 e Ao San Giovanni. L'elemento di prevenzione e ... "SS. Addolorata" e Accademia Opere Aps insieme per un Natale all'insegna del divertimento Sarà un Natale ricco di colori, luci e sorprese, quello che l’Accademia delle Opere Aps e il comitato festa della Chiesa SS. Addolorata hanno organizzato. Diverse le novità che ci accompagneranno dall ...