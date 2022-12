Pisa | crolla un ponte sulla provinciale | ' Poteva essere una tragedia'

ennesimo episodio di degrado urbano e di mancata prevenzione sul territorio. Lungo la strada provinciale 329 che attraversa la Val di Cecina, in provincia di, il ponte che unisce gli abitati di Canneto e Monteverdi Marittima è improvvisamente crollato in seguito ad un cedimento strutturale. Per fortunata in quel momento non stavano transitando auto ...ponte di Toscana: tragedia sfiorata Un ponte situato nel tratto tra Monteverdi Marittimo e ... tra la Val di Cecina e la Val di Cornia, in provincia di. La viabilità è stata interrotta ...Il ponte che unisce Canneto e Monteverdi Marittima sulla provinciale 329 è improvvisamente crollato in seguito ad un cedimento strutturale.Il ponte nel tratto tra Monteverdi Marittimo e Canneto ha ceduto all’improvviso, probabilmente a causa del cedimento di un pilastro.