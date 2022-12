Paulo Bento sfida il suo Portogallo La Corea sogna gli ottavi contro CR7

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Come Bruno Metsu in Senegal-Francia nel 2002. O Sven-Goran Erikssonla Svezia sulla panchina dell’Inghilterra. O per non allontanarsi da casa, Giovanni Trapattoni e la sua Irlanda agli Europei del 2012. C’è persino chi ha vinto un trofeola nazionale d’origine: Jorge Sampaoli col Cilel’Argentina. Un caso limite. Al lusitanoe alla suadel Sud basterebbe infatti un ottavo di finale mondialeilgià qualificato di Cristiano Ronaldo. Non sarà una partita come le altre per l’ex nazionale e Ct portoghese. Trentacinque le presenze da calciatore, quattro le stagioni in panchina da Ct. Ma non potrà godersi la partita dalla panchina, dopo la squalifica. Uno dei lussuosissimi box dell’Education City ...