Oggi lo sciopero dei mezzi pubblici | trasporti a rischio | come sarà per aerei | treni e bus

... per stipendi, diritti, pensioni adeguate e sanità, scuola e case pubblici e di qualità ''Giù le armi, su i salari!": questo lo slogan dellogenerale diproclamato dai sindacati di base ......a "Il Giornale". "Miglioriamo e raddrizziamo subito questa Manovra rafforzando e dando continuità al dialogo con il Governo e con le forze parlamentari. Serve coesione e dialogo. Lonon ...C’è un testimone di giustizia che ha perso 14 chili in 15 giorni per uno sciopero della fame, con intorno il silenzio di quasi tutti per chiedere che sia rispettata la legge e chiedere spiegazioni ...Giù le armi, su i salari!”: questo lo slogan dello sciopero generale di oggi proclamato dai sindacati di base contro la manovra economica del governo e per la pace, per stipendi, diritti, pensioni ...