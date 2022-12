(Di venerdì 2 dicembre 2022) Intervista a Giulio Betti: "E' in arrivo un treno di perturbazioni che si susseguiranno per tutta la prossima settimana. Un'ottima notizia per le nostre riserve idriche. Difficile dire cosa succederà a dicembre, ma l'allarme clima rimane"

La Lombardia verrà interessata da una perturbazione 'un primo peggioramento atteso nel weekend, ma con le prime avvisaglie già venerdì - ha puntualizzato Andrea Colombo,di 3Bmeteo - . ...Attualmente ce n'è uno centrato sullo Ionio che influenza più direttamente le regioni estreme meridionali - ha precisato il- . Tenderà a lasciare l'Italia entro domani giovedì pur con un ... Il meteorologo: "Arriva la neve, ma solo sulle Alpi: le temperature restano sempre al di sopra della media" Intervista a Giulio Betti: "E' in arrivo un treno di perturbazioni che si susseguiranno per tutta la prossima settimana. Un'ottima notizia per le ...A Milano l'inverno inizia a fare sul serio. Le temperature miti di inizio novembre sono ormai un ricordo e i riscaldamenti vanno a pieno regime. E nelle prossime ore è previsto l'arrivo della neve (in ...