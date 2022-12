I Pinguini Tattici Nucleari a CM | ‘Inter | dopo Lukaku… Il futuro è Scalvini Al calcio serve tanto tanto cuore | come in Dentista Croazia’ | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) 2022-12-02 01:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Detto, fatto. La scorsa primavera Riccardo Zanotti aveva “profetizzato” il ritorno di Lukaku all’Inter (LEGGI QUI). A sei mesi di distanza, preferisce non chiedere altri regali al mercato dei nerazzurri: “Io non vorrei essere troppo tracotante – ha dichiarato il cantante deimercato.com – perché mi rendo conto che non bisogna chiedere troppo a un dio che non si sa neanche se c’è, meglio non scomodarlo troppo. Sicuramente mi ha ascoltato l’ultima volta, adesso ho due auspici generali per il: da una parte che possa volgere al meglio il campionato per l’Inter; dall’altra che ilnon perda troppo la propria anima. La bellezza del ...