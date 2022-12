Grande Fratello Vip 7 | Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia | Sono sempre io a cercarti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ALVip 7,è insofferente verso: i due hanno provato a chiarire le rispettive posizioni.ha notato un allontanamento da parte di: i due coinquilini delVip 7 sembrano oggi più distanti rispetto ai giorni precedenti.ha provato a capire il motivo di questo distacco da parte della ragazza. Gli Incorvasssi, come li chiamano i fan della coppia, non ancora nata, su internet, nelle ultime ore hanno avuto un faccia a faccia. Ildi Guendalina ha notato che la ragazza è giù di tono e ha provato a parlarle. Durante il discorso, Edo ha spiegato che ci ...

Today.it

Il gioco è molto semplice e simile per certi versi al suopiù, il Superenalotto. La differenza è che invece di sei numeri su novanta se ne devono scegliere cinque su cinquantacinque. ...Quando Mango era in vita, sia Angelina che ilFilippo, di sei anni più, hanno collaborato con il genitori in esibizioni in studio e in live. In seguito alla morte del padre, Angelina ... GF Vip, "Antonino ha avuto il Covid": la rivelazione fa scoppiare la polemica Rossetti lamenta il comportamento poco collaborativo di alcuni vipponi Con il passare delle settimane, nella Casa del Grande Fratello Vip, aumentano i ...Grande fratello Vip, i rumors di una gravidanza impazzano sui social: la venezuelana Oriana Marzoli ha confidato a un’altra concorrente di avere un ritardo nell’arrivo del ciclo Sarebbe clamoroso. È ...