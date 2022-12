F Romano pubblica | Ci sono possibilità che Cody Gakpo lasci il PSV già a gennaio Piano originale…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Cicheil PSV già a. Iloriginale era quello di venderlo in estate, ma potrebbe cambiare dopo l’eccellente Coppa del Mondo. #Il Man United rimane in contatto con i suoi agenti. Ci3/4 fiori in gara.Altro: https://t.co/4e9Mq8FZlj pic.twitter.com/qhBJCzks4A — Fabrizio(@Fabrizio) 30 novembre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.