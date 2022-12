Crosetto attacca Conte | Sulle armi all' Ucraina fomenta l' odio

Ha buon gioco Guido, nel ricordare tutte le giravolte grilline. "Il governo " dice il ministro della Difesa " sta dando esecuzione a cinque decreti presi dal precedente governo il cui ...Pronta la replica ministro della Difesa, Guido: ''Il governo, in particolare il ministero della Difesa, sta dando esecuzione a cinque decreti presi dal precedente governo il cui principale ...Guido Crosetto, ministro della Difesa, non si sente parte di un 'governo guerrafondaio che ingrassa la lobby delle armi' e respinge con forza, in un'intervista al "Corriere della Sera", le accuse ...Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte «fomenta l’odio». Perché parla di un «governo guerrafondaio che ingrassa la lobby delle armi». Anche se l’esecutivo di Meloni non ha fatto altro che con ...