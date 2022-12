Così il Paese rischia di perdere un’ occasione storica e probabilmente irripetibile

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Giovedì è stato il primo giorno di dicembre e quindi l’inizio dell’ultimo mese dell’anno. Non è superfluo richiamare l’attenzione di chi legge sulla circostanza che, per antica tradizione, gli italiani, come altre popolazioni con radici cristiane, dalla metà dello stesso mese comincino a sentire nell’aria gli odori e i profumi, soprattutto quelli gastronomici, tipici delle festività natalizie. Anche i parlamentari dovrebbero avere un cuore e un’ anima per cui, nonostante le dichiarazioni stakhanoviste della Signora Premier, “lavoreremo anche a Natale, se necessario” e altre dello stesso genere,resteranno frasi di effetto o poco più. La premessa appena riportata può essere espressa in maniera più autentica con poche parole: la legge di bilancio necessita ancora di molti aggiustamenti, il tempo per farli è ormai prossimo alla fine, ergo non si esclude ...