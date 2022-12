Combinata nordica | Annika Sieff | “E’ stata veramente una bella giornata per me”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Esordio col botto nella Coppa del Mondo femminile 2022-2023 dia Lillehammer, in Norvegia, per l’azzurra, la quale chiude seconda nella Gundersen odierna centrando il miglior risultato in carriera nel circuito maggiore, dove era arrivata due volte terza lo scorso anno a Lillehammer ed a Schonach. Nel segmento di salto sul trampolino HS98aveva fatto segnare il punteggio di 131.3, partendo con uno svantaggio di 12? nel segmento di fondo nei confronti della norvegese Gyda Westvold Hansen, poi vittoriosa con il tempo di 14’27?1, con la trentina attardata di 1’11?5. Al sito federale tutta l’emozione della 19enne portacolori delle Fiamme Oro: “E’unaper me, sono partita ...

Lontani gli azzurri: il migliore è Samuel Costa , 33mo a 2'07', poi Raffaele Buzzi 36mo, Aaron Kostner 38mo ed Alessandro Pittin 43mo. Foto: LapresseTornando all'azzurra, molte le chance di ripetere il podio ottenuto in terra scandinava proprio lo scorso anno (giunse terza). Il margine sulle inseguitrici infatti è netto: la terza della graduatoria,...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il campione norvegese Jarl Magnus Riiber, a sinistra, con Joergen Graabak dopo il salto con lo sci nella Combinata nordica alla Coppa del mondo di sci nordico a Ruka (Markku Ulander/Lehtikuva via AP) ...