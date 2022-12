(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il leader del Terzo Polo Carlostarebbe preparando un viaggio in. Su un possibile viaggio della premier Giorgia Meloni da Volodymyr Zelensky non c’è ancora una data, ma per quello disarebbe già chiara la data e il tragitto: lasi svolgerà «non questa settimana, ma quella dopo», ha spiegato il senatore a margine di un evento ad Ancona. E come prima tappa ci sarà, dopo che sarebbe stato lo stesso sindaco della cittàa invitarlo, per poi andare nella capitale: «Qui c’è un Paese dove la gente sta combattendo per la propria Libertà, morendo di freddo e di fame e noi siamo stiamo a cavillare se aiutarli o no». La polemica con Conte sulle armi perL’attacco diè ...

Calenda in missione in Ucraina: «Andrò a Leopoli e Kiev fra due settimane» Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, le news. Pnrr, Gentiloni: 'Se ci sono ritardi vanno affrontati'. DIRETTA ...