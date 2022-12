Allegri sacrifica Fagioli e Rabiot | super affare col Barça

CalcioMercato.it

Siper la squadra, corre per 3 e lotta fino all'ultimo. Un vero peccato che non si ...il colpo in estate e forse anche la Juventus sta rimpiangendo il giorno in cui si preferìall'ex ...Il classe 1999 siper la squadra, ma sembra avere ancora una scarsa propensione alla ... potrebbero vedersi due uomini copertina della nuova (e a quanto pare ritrovata) Juventus di. ... Juve, scelta incredibile: Vlahovic sacrificato per fare mercato Nonostante le indagini, la Juventus continua a riflettere sul tema mercato per capire come procedere in futuro: c'è il verdetto su Vlahovic ...La Juventus e Carlo Ancelotti possono attuare uno scambio nel prossimo calciomercato estivo: ecco i nomi in ballo.