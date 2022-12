Al Congresso Airo la nuova tecnica di gating respiratorio salva tessuto cardiaco

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ stata presentata, nel corso delnazionale dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica () di Bologna che si è appena concluso, la tecnologia immersiva di Catalyst+ HD per la cura del tumore che sfrutta l’innovativadel. Lo annuncia, in una nota, l’azienda Tecnosan di Trento che ha portato in Italia questa novità terapeutica più sicura, perché non usa radiazioni ionizzanti, ed è in grado di preservare i tessuti cardiaci dall’irradiazione e, intuitiva nell’impiego, è adatta a pazienti di ogni età. Lasi utilizza soprattutto per i tumori mammari, polmonari e toracici. Ladel– spiega la nota – irradia il tumore con la massima ...