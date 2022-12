Us Acli chiude il progetto SIMCAS | “Favorisce l’inclusione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Questa mattina a Roma si è chiuso(Social Inclusion Methodology in Critical Areas via Sport), ilpromosso da US, nell’ambito del programma europeo “Erasmus Plus Sport”, in partenariato con l’Università di Cassino, l’IREF – Istituto di Ricerche Educative e Formative dellee con altre 5 organizzazioni no profit europee per favoriredegli immigrati e la coesione sociale attraverso lo sport. Soddisfatto Damiano Lembo, presidente Nazionale Us, all’interno del convegno moderato dalla giornalista di Rai 3 Giulia Presutti: “Oggi siamo qui con un duplice obiettivo: ribadire l’alleanza con le istituzioni che è fondamentale per il nostro lavoro e presentare i dati finali di. Vi presentiamo una nuova metodologia di approccio ...