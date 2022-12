Traffico Roma del 01-12-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nulla da segnalare al momento sulle strade della la circolazione risulta generalmente scorrevole mi ricordo che sono iniziati questa mattina gli interventi di potatura in via Merulana tra largo Brancaccio e Viale Manzoni fino alle 17 le linee di bus 16 e 714 in arrivo rispettivamente da via XX Settembre da Termini Sono deviate in piazza Vittorio di Emanuele Filiberto e in Piazza San Giovanni anche questa notte Per consentire l’allestimento delle luminarie natalizie resterà chiusa alda 0:30 alle 5 via del Corso tra Piazza Venezia e largo Chigi mi ricordo infine che domani venerdì 2 dicembre è in programma uno sciopero generale indetto dai sindacati di base per quanto riguarda il trasporto pubblico ae nel Lazio saranno possibili ...