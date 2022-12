Street Fighter 6 | la Closed Beta 2 è stata annunciata

Leggi su screenworld

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Capcom ha annunciato che laTest 2 di6 si terrà dal 16 al 19 dicembre. Come evidenziato in un post sul loro blog ufficiale, le domande di partecipazione al secondo periodo di test sono ora aperte. Ad ogni modo è giusto evidenziare che Capcom al momento è molto più selettiva, a causa della vendita online dei codici per ilTest 1. I giocatori devono ora avere il loro ID Capcom e l’account della piattaforma collegati prima di fare domanda di partecipazione e, una volta inviata, avranno la possibilità di essere selezionati tramite una lotteria casuale. Chi ha partecipato al primo test otterrà automaticamente l’accesso al secondo round della. In totale saranno giocabili otto personaggi – Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri e Ken – anche se ...