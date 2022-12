“Se n’è andata in pace” Lutto nella musica | addio all’amata cantante

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022)nel mondo della, è morta Christine Anne McVie. La donna aveva 79 anni e stava affrontando una malattia. Come molti sapranno, era lae tastierista della famosa band Fleetwood Mac. Christine ci era entrata nel 1970, poi l’aveva abbandonata nel 1998 per rientrare poi nel 2014. In una nota, la sua famiglia ha detto: “A nome della famiglia di Christine McVie, è con grande tristezza che vi informiamo della morte di Christine”. E ancora: “Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina, Mercoledì 30 novembre 2022, a seguito di una breve malattia. Era in compagnia della sua famiglia. Chiediamo gentilmente di rispettare la privacy della famiglia in questo momento estremamente doloroso e vorremmo che tutti conservassero Christine nei loro cuori e ricordassero la vita di una donna incredibile e di una musicista ...