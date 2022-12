Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Voglio prendermi una rivincita nella sprint di Lillehammer”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo il sorprendente terzo posto20 km a inseguimento di Ruka,è pronto a svolgere un ruolo da protagonista anche anei prossimi giorni (da venerdì 2 a domenica 4 dicembre) in occasione della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci di2022-2023. “Mi auguro di continuare a stare bene fisicamente e a performare come pochi gironi fa. La 10 km in pattinato di venerdì rappresenterà già un bel test, anche se non mi monto la testa dopo il podio di Ruka, che è giunto in condizioni particolari, in cui sono stato bravo ad approfittare di certe situazioni”, spiega la stella del team italiano al sito federale. “Stavolta mi starebbe bene finire la gara nei venti, perché ci sono tanti norvegesi e altrettanti pattinatori che vanno forte. Però venderò cara la ...

In casa Norvegia è molto facile riconoscere il protagonista attesissimo, l'uomo da tre vittorie nelle prime tre gare: Johannes Hoesflot Klaebo . Il team norvegese può permettersi di tenere a riposo ...