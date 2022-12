Qatar 2022 | terna arbitrale tutta al femminile in Costa Rica-Germania | Fifa ' oggi si fa la storia'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Doha, 1 dic. - (Adnkronos) - Per la prima volta nelladei Mondiali, una partita è diretta da unacompletamente. Sta accadendo in, dove Stephanie Frappart sarà assistita da Neuza Back e Karen Diaz. A celebrare la squadra, arriva il tweet della: "si fa lacon un arbitraggio tutto alper la prima volta nelladei Mondiali maschili".

La Spagna passa in vantaggio. È il "solito" Morata che si fa trovare pronto di testa, al 12', sul perfetto cross di Azpilicueta. Per il calciatore spagnolo è il terzo gol messo a segno in tre ...I nordafricani sconfiggono i canadesi per 2 - 1, mentre per Modric e compagni basta lo 0 - 0 contro la squadra di ...Cosa salta agli occhi della partita di Qatar 2022 tra la Costa Rica e la Germania Una terna arbitrale tutta al femminile. Ed è la prima volta nella storia dei Mondiali. Stephanie ...Gianluca Di Marzio lancia la probabile formazione che Lionel Scaloni schiererà questa sera nel match tra Argentina e Polonia, in programma alle ore 20. El Toro nerazzurro sarà il riferimento offensivo ...