(Di giovedì 1 dicembre 2022) Continua a correre il prezzo del gas in Europa mentre l'irrigidirsi delle temperature nel Vecchio Continente preoccupa i traders egli stoccaggi. In mattinata i future Ttf trattati sulla ...

Agenzia ANSA

... aumentando il taglio delle accise almeno fino al termine dell'emergenzae bollette in ... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain Ucraina Notizie, recensioni e guide all ...Dubai ha visto un'impennata deidel 50% nel 2022, quindi gli aumenti deiper il 2023 ... i loro yacht e le loro proprietà immobiliari pressati dalle sanzioni occidentali per lain ... Prezzi guerra: freddo intacca le scorte, sale il gas - Economia (ANSA) - MILANO, 01 DIC - Continua a correre il prezzo del gas in Europa mentre l'irrigidirsi delle temperature nel Vecchio Continente preoccupa ...A partire dal 1 dicembre 2022 si riduce lo sconto fiscale su benzina, diesel e Gpl, che era stato introdotto dal Governo Draghi il 22 marzo.