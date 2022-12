Mondiali 2022 | bocciate le big d’Europa | Belgio e Germania out

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le big franano, le gerarchie cambiano.eliminate daidi Qatardopo la prima fase a gironi, Marocco e Giappone agli ottavi di finale col vento in poppa. Giovedì 1 dicembre va in archivio come la giornata della rivoluzione alla World Cup. I pesi massimi europei al tappeto, Africa e Asia si prendono un posto sotto i riflettori. Ilè la prima corazzata, più presunta che vera, a salutare il Qatar. La selezione del ct Martinez, ormai ex commissario tecnico, non va oltre lo 0-0 contro la Croazia e chiude mestamente la sua avventura: 4 punti, una sola vittoria – non proprio meritata contro l Canada – e tante ombre. Il flop fa calare il sipario sulla parabola della generazione d’oro, un gruppo di talenti che ha sistematicamente fallito il bersaglio grosso: ...

Cade la prima 'grande' al Mondiale in Qatar. Il Giappone firma il colpaccio, batte in rimonta la Spagna per 2 - 1, con le due squadre che possono comunque festeggiare insieme il passaggio del turno a ...Grande delusione in tutta la Germania e sulle tribune degli stadi in Qatar, con i tifosi tedeschi increduli per l'eliminazione della 'Mannschaft' nella fase a gruppi dei, la seconda consecutiva dopo quella di Russia ...AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Una vittoria con due gol di scarto, ma inutile per il passaggio del turno. La Germania vince 4-2 contro la Costa Rica, ma per via del ko della Spagna i tedeschi escono ...Il Giappone ha eliminato la Germania ai Mondiali grazie alla vittoria sulla Spagna decisa dalla rete di Ao Tanaka: numeri e curiosità In 142 secondi è cambiato il destino di una partita e di due ...