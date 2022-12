LIVE Biathlon | Staffetta donne Kontiolahti 2022 in DIRETTA | Vittozzi perfetta! Italia davanti

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07: All’uscita del poligono:, Francia a 2?, Svizzera a 5?, Svezia a 8?, Germania a 12?, Norvegia e Austria a 14? 14.07:! VELOCISSIMA ED E’ PRIMA!!! Ricariche per tutte le prime. Se ne vanno Francia e Svizzera 14.06: Quarto poligono 14.03: Al km 9.4 Svezia, Norvegia, Germania, a 12? Austria, Finlandia, Svizzera, Francia,14.02: Al km 9.2 Svezia in testa, a 2? Norvegia, a 9? Germania, a 14? Austria, Finlandia, a 21? Svizzera, Francia,14.01: Svezia in testa, a 7? Norvegia, a 13? Germania, a 20? Austria, Finlandia, a 26? Svizzera, Francia,14.00: Se ne va la Svezia, bene la Norvegia, una ricarica per Germania, una ricarica per Austria, ...