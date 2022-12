Letta “La manovra è un inno all' evasione fiscale”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Da questi due giorni di incontri con le parti sociali usciamo confermati nel nostro giudizio negativo sullaeconomica del governo”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, nel corso di un punto stampa al Nazareno al termine degli incontri con sindacati e associazioni di categoria sulla legge di bilancio.“Unaeconomica senza visione, più che una legge di bilancio per il 2023 è sostanzialmente un decreto aiuti quinquies, cioè un altro decreto aiuti che non ha la visione di una legge di bilancio che dura tutto l'anno – ha sottolineato-. Una parte importante termina il 31 marzo. E' unainiqua inadeguata ad affrontare la situazione, soprattutto su inflazione, caro energia e cuneo”. Soprattutto sul cuneo ...

Così il segretario del Pd Enrico, al termine degli incontri, parlando di una"totalmente inadeguata" e anche "iniqua" e confermando la manifestazione del 17 dicembre a Roma.Roma, 1 dic. " "Laè senza visione, più che una legge di Bilancio è un Dl aiuti 5 che non ha visione". Lo ha detto Enricoal termine degli incontri al Nazareno con Confindustria e sindacati.Il leader dem critica la legge di Bilancio: "Inadeguata per affrontare l'emergenza inflazione". Enrico Letta ribadisce il giudizio negativo del Pd sulla legge di Bilancio. Letta: “E’ inno a evasione… ...Usciamo confermando il giudizio negativo: una manovra senza visione, più che una legge di Bilancio per il 2023 è sostanzialmente un decreto aiuti quinquies". Così il segretario del Pd Enrico Letta, al ...