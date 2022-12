Ha smarrito la sua mission Salvini | il ministero nel mirino

(Di giovedì 1 dicembre 2022) "In questi primi 40 giorni, alabbiamo riscontrato alcune criticità che riguardano l'allocazione delle risorse e l'organizzazione dell'attività amministrativa. Abbiamo notato che il Mit in alcuni fronti hala sua, trovando risorse e strutture che non sempre hanno a che vedere con i compiti che la legge attribuisce aled una linea non equivoca dei funzionari e dirigenti". Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteonel corso delle comunicazioni al Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero. E ancora: "Il cambio di nome, che più che una scelta contenutistica è una scelta di efficacia ed efficienza, c'era una voce di bilancio di 800mila euro per cambiare server, carta e quant'altra, ma ho preferito che questi soldi ...

Il Sole 24 ORE

