Gualtieri | Roma avrà un termovalorizzatore a Santa Palomba

Il Comune direalizzerà un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate annue in un'area industriale a Santa Palomba. Lo ha annunciato il sindaco diRoberto, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, in occasione della presentazione in Campidoglio dell'approvazione definitiva del Piano rifiuti al termine ..., città aperta, Capitale d'Italia, lo aspetta. Ringrazio il sindaco Robertoe tutti i colleghi consiglieri per aver condiviso questa importante iniziativa ', afferma la presidente dell'...Lo ha detto il sindaco di Roma, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione dell'approvazione definitiva del piano rifiuti ...Lo studente egiziano è accusato di aver diffuso false notizie in patria e all'estero e rischia una condanna fino a 5 anni di reclusione ...