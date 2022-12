Flotta Grimaldi | missione scientifica nel Tirreno meridionale | navi a caccia di dati su cetacei e tartarughe

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un monitoraggio multidisciplinare con l’obiettivo di conoscere e tutelare l’habitat naturale dimarine, che tra le specie protette del Mare Nostrum sono quelle che hanno maggior bisogno di strategie di conservazione. E’ questo il fulcro del progetto LIFE Conceptu Maris, promosso da Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e supportato daLines, leader per il trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo.“Partecipiamo con entusiasmo a questo progetto per la tutela del Mar Mediterraneo e delle sue specie protette. L’ambiente, e in particolare gli ecosistemi marini, è per noi un valore irrinunciabile – ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager diLines – Le caratteristiche della nostra, che solca le acque del ...