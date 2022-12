E' morto Gerardo Bianco | l' ex Dc aveva 91 anni | il ricordo di Gianfranco Rotondi

(Di giovedì 1 dicembre 2022), ex ministro ed esponente storico della Democrazia Cristiana, èa Roma all'età di 91. Deputato alla Camera per nove legislature ha ricoperto vari incarichi parlamentari, tra ...

Esponente storico della Dc, era stato tra i fondatori dell'Ulivo. È morto a Roma l'ex ministro ed esponente storico della Dc, Gerardo Bianco. Aveva 91 anni. "È stato un maestro impareggiabile, il migliore dei democristiani, anche nel dissenso. La sua storia è stata..." ROMA - E' morto oggi a Roma Gerardo Bianco, è stato esponente di spicco della Democrazia cristiana. Nato a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino il 12 settembre 1931, in gioventù è stato attivo nella... E' morto questa mattina a Roma Gerardo Bianco, esponente storico della Democrazia cristiana. Era nato a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino, il 12 settembre 1931. Laureatosi in Lettere classiche...