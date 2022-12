Cessione Napoli | Criscitiello | “Sarà un capolavoro di De Laurentiis”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Con la pausa dovuta ai Mondiali in Qatar la squadra di Luciano Spalletti, oggi, è partita alla volta della Turchia per dare inizio ad un ritiro di preparazione in vista della ripresa in programma a gennaio. Nel corso di questo ritiro la squadra affronterà prima l’Antalya, squadra turca, e poi gli inglesi del Crystal Palace, una il 7 dicembre e l’altra l’11. In questo periodo di sosta causa Mondiali, non sono mancati i rumors legati alladel, più volte venuti fuori a causa delle multiproprietà che vedono coinvolta la famiglia De, nell’interesse die Bari. A parlarne, è il collega giornalista, conduttore su Sportitalia, Michele. De(Photo by Dino Panato/Getty Images), ...