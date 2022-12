Casamicciola | trovato il corpo dell' undicesima vittima Resta ora l' ultimo disperso

(Di giovedì 1 dicembre 2022) E' stato recuperato in via Santa Barbara aila frana di sabato scorso. Si tratta di una donna, in via di identificazione.ora solo una dodicesima ...

E mentre le polemiche sui presunti allarmi sottovalutati non si placano, ci sono novità per la scelta del commissario straordinario cui affidare il dopo alluvione a. Dopo il no della ......nella zona di via Celario le salme di due degli ultimi quattro dispersi della frana di. Stando all'ultimo aggiornamento disponibile, sono circa 290 le persone che hanno...Trovati i cadaveri di Gianluca Monti, 37 anni e padre dei 3 bimbi morti sotto il fango, e di Salvatore Impagliazzo, 32 ...La frana di sabato a Ischia ha interessato "circa 900 edifici" nel comune di Casamicciola. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nell'informativa ur ...