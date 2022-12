Calciomercato com – LIVE Croazia-Belgio 0-0 | tolto rigore col VAR a Kramaric | Primapagina

Calciomercato.com

Commenta per primo Nei giorni scorsi Saul 'Canelo' Alvarez, campione messicano di pugilato, ha minacciato Lionel Messi , reo di aver - a sua detta - usato la maglia del Messico per pulire il pavimento ...Commenta per primo In campo in questo momento nell'ultima decisiva sfida del girone eliminatorio in Qatar con il suo Marocco , Sofyan Amrabat è risultato uno tra i migliori di questo primo spezzone di ... Atangana, agente Kessie: 'Non ci siamo mai proposti né in Italia né altrove. Per altri Barcellona è solo un sogno. Ecco il perché dell'addio al Milan' 3 gol, tutti realizzati con Thiago Motta in panchina. E sono arrivati tutti nelle ultime 5 partite, con in mezzo anche il ko per 6-1 contro l’Inter. Un grande rendimento per Lewis Ferguson, sorpresa d ...Dragan Stojkovic, CT della Serbia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Svizzera offrendo un aggiornamento sulle condizioni di Dusan Vlahovic: “È pronto per giocare. La sua ...