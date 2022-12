Cairo | ' Il calcio ha avuto troppo poco dallo Stato Forse non siamo bravi a fare lobby'

Nel giorno in cui la Figc pubblica il suo ultimo bilancio, da cui emerge che per un euro ricevuto dallo Stato ilne restituisce 18, il presidente del Torino e di Rcs MediaGroup Urbanotorna a lamentare una scarsa attenzione verso il settore: "Questo è un momento particolare per ilitaliano. ..."Sto ripensando al progetto della seconda squadra - ancora- , quattro anni fa i miei collaboratori me lo sconsigliarono, ma è una bella idea. La Juventus C'è un'inchiesta in corso, non voglio ...Presenti il presidente del Coni Malagò e diverse personalità. L'amministratore delegato dell'Inter Marotta chiede una nuova norma per i contratti dei calciatori ...TORINO - Il presidente granata Urbano Cairo ha parlato nell’ambito dell’incontro dell ... Terzo punto affrontato la crisi del calcio italiano («Arriviamo da anni complicati, e mi dispiace il fatto che ...