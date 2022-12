Appare a Milano una “Statua della Libertà” con il volto di Putin

...Alla luce di queste esigenzechiaro, come osservato da Claudio Rorato , direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi della School of Management del Politecnico di, che ...La questionedi grande attualità in queste ore nelle quali sui giornali si leggono le ... col il promotore Gian Piero,la gendarmeria e il Santo Padre stesso. I riscontri che forniva e le ...(Adnkronos) - Stamattina a Milano in via della Moscova, al centro di Largo La Foppa, è comparsa una statua misteriosa alta oltre 2 metri e 50 raffigurante la Statua della Libertà, simbolo di New York ...