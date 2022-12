Allerta alimentare | non consumate questo amatissimo insaccato

Leggi su inews24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nuovalanciata dal Ministero della Salute. Infatti in queste ore è stato ritirato dal mercato un amato: i dettagli. Non finiscono i controlli del Ministero della Salute per quanto riguarda i prodotti messi sul mercato, ritirando nelle ultime ore uno degli insaccati più amati. Tutti i dettagli riguardanti il prodotto tolto dal L'articolo proviene da Inews24.it.