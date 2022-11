Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022)DEL 30 NOVEMBREORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA PRENESTINA RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’ USCITA PER VIA ARDEATINA FINO ALLA STESSA PRENESTINA; CODE ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA: CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO DA VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST, STESSA SITUAZIONE SULLA-FIUMICINO, TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLE CONSOLARI FLAMINIA, A PARTIRE DA VIA DI GROTTAROSSA, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI ...