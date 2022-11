Ultime Notizie Roma del 30-11-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la prima manovra del Governo è stata trasmessa la camera dopo essere stata bolli nata dalla ragioneria dello Stato e firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in serata che è venuto a sapere che la premier ha convocato per il prossimo 7 dicembre alle 12:15 sindacati di CGIL CISL e UIL e UGL per un ulteriore confronto sulla manovra l’incontro si terrà a Palazzo Chigi e voltiamo pagina Torniamo a parlare della guerra in Ucraina il problema più urgente Oggi sono gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche la faccia di un blackout il mondo intero dovrebbe essere a conoscenza di questo problema non che di ciò di cui l’Ucraina ha bisogno per garantire normali condizioni di vita alle popolazioni civili L’ho dichiarato il presidente teleski incontrando la ...